Viie aasta pikkuse pausi järel taas võitnud Loeb: uskumatu!

Kataloonia ralli on olnud Leobi jaoks läbi aegade väga edukaks. Kokku on ta Kataloonias võitnud nüüd üheksa korda. Eelmised esikohad jäid aastatesse 2005 kuni 2012.

“Ma ei suuda seda uskuda. Andsin endast parima. Kõik päevad olid keeruline,“ sõnas Loeb võidu järel. “Sain tunnetuse tagasi. Pidin päris kõvasti pingutama. Tegemist oli väga vinge lahinguga.“

“Ma ei uskunud, et suudan veel ühe ralli võita,“ sõnas Loeb, kelle kontol on nüüd rallidelt 79 võitu. Loomulikult on tegemist WRC-sarja rekordiga.

Loeb taandus täiskohaga WRC-sõitja ametist 2012. aastal. 2013. aastal osales ta neljal rallil ning saavutas seal kaks esikohta (Monte Carlos ja Argentinas). 2015. aastal osales ta ainult Monte Carlo rallil, kus ta oli kaheksas. Tänavu oli ta stardis kolmel rallil. Mehhikos oli Loeb viies ja Korsikal 14.