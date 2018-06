VIDEOD | Toyota WRC-tiim valmistub hoogsalt Soome MM-ralliks

Autoralli MM-sarjas on praegu käsil suvepaus. Kui viimati sõideti 7.-10. juunini Sardiinias, siis järgmine etapp on kavas alles 26.-29. juulini Soomes. Samas töö Soome ralliks juba käib.

Toyota meeskonnal on igatahes testid käimas ja kuuma antakse mõnuga. Esmalt istus rooli MM-sarjas neljandat kohta hoidev Esapekka Lappi. Arvestades, et Toyota puhul on tegemist sisuliselt Soome tiimiga, siis tehakse kõik endast olenev, et olla järgmiseks ralliks parimas võimalikus vormis.

Eelmisel aastal sai Toyota Soomes rõõmustada, kui just Lappi teenis seal enda karjääri esimese võidu WRC-sarjas. Peagi on testil Toyota rooli istumas ka MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Ott Tänak.