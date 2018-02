VIDEOD | Ott Tänak võtab Rootsi ralli eel lumevallide vahel Toyotast maksimumi

Autoralli MM-sarja tänavuse hooaja teine etapp peetakse lumises Rootsis 15.-18. veebruarini. Selleks võidukihutamiseks valmistub Toyota Soomes, kus saab samuti testida lumistes oludes. Tänaku testisõitudest on nüüd internetiavarustesse jõudnud uued videod.

04.02.2018 Cold but lovely winter weather in Central Finland! Possibly the hottest rally duo at the moment @OttTanak and @MartinJarveoja are doing their last preparations for @RallySweden . #rallysweden #WRC #flatout @OfficialWRC @TGR_WRC pic.twitter.com/DqHmmwwtvB