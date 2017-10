VIDEOD | Eksimused, mis viisid M-Spordi MM-tiitli veerele

Enne Kataloonia rallit oli M-Spordil võistkondliku sarja liidrina koos 325 punkti. Hyundai oli teisel positsioonil 261 silmaga.

Kataloonias on M-Spordi mehed Sebastien Ogier ja Ott Tänak hoidmas vastavalt teist ja kolmandat kohta.

Hyundaid tabas esmalt ebaõnn laupäeval, kui katkestama olid sunnitud Andreas Mikkelsen ja Dani Sordo. Nemad said pühapäeval küll super-ralli süsteemis jätkata, kuid pühapäeval jäi raja kõrvale individuaalses arvestuses teist kohta hoidev Thierry Neuville.

Ralli lõpuni on jäänud veel kolm kiiruskatset ning seejärel saab selgeks, kas M-Spordil on MM-iitel taskus või peaaegu taskus.

SS16 - Neuville made it to the end of the stage, but it's game over! #WRC #RallyRACC pic.twitter.com/IUImzHIrQT