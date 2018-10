VIDEOBLOGI | Ott Tänak Neuville'ist: tal on surve peal. Kui kogu aeg räägid, et sul ei ole survet, siis järelikult mõtled sellest

Endiselt tiitliheitluses sees olev Ott Tänak võiks olla palju paremas positsioonis kui ta praegu on, ent Walesi rallil pidi ta paraku liidrikohalt auto lagunemise tõttu katkestama.

"Wales oli loomulikult keeruline. Hea oli näha, et ettevalmistus ralliks läks nii nagu lootsime. Kõik see töö, mis me tegime, kandis mingil määral vilja - kiirus oli olemas. Me ei tundnud seal ennast võib-olla kõige paremini, kuna teadsime, et eelmisel aastal oli Toyota seal suures hädas - aga sel aastal olime suure sammu edasi teinud ja võis päris rahul olla," rääkis Tänak.

Kataloonia rallil tuleb sõitjatel sinasõprust sobitada nii kruusa kui asfaldiga, mis teeb selle etapi kalendris ainulaadseks.

"Hispaania on eriline oma erinevate pinnaste poolest. Ainus ralli MM-kalendris, kus esimesel päeval tuleb kruusal sõita ja pärast kaks päeva põhimõtteliselt ringrajastiilis asfaldil. Sellepärast kutsutakse seda vormelisõiduks metsa vahel, et asfalt on nii sile ja autod saavad sõita madalalt. See on lahe tegevus, aga omamoodi on ta väljakutse, eriti kruus, kuna see on pigem raske ja pinnas on keeruline. See teeb esimese päeva kogu rallit silmas pidades vägagi oluliseks ja väga palju on ka lahtist kruusa," selgitas Eesti ralliäss.

MM-sarja üldliidrina on Thierry Neuville'il kirjas 189, Sébastien Ogier järgneb 182 ning Tänak 168 punktiga. Stardipositsioonid on avapäeval seega õige pisut Tänaku kasuks - seda aga ühel tingimusel.