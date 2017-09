VIDEO | Viin või džinn? Pasta või riis? Ott Tänak pandi Inglismaal kiirtule alla

Ott Tänak osales laupäeval Suurbritannias Castle Combe'is toimunud rallipäeval, kus tal tuli suure rahva ees muuhulgas vastata põnevatele kiirküsimustele.

Esialgu piirdusid intervjueerijad üldiste küsimustega. Millised olid Tänaku esimesed mõtted, kui ta sai teada, et hakkab sõitma ühes tiimis koos maailmameistri Sebastien Ogieriga? "Olin vapustatud. Niivõrd suurte kogemuste, tausta ja tiitlitega sõitja tuleb minu meeskonda," rääkis eestlane.

Lisaks õnnitleti Tänakut tema esimeste rallivõitude üle ja küsiti, mis tunne oli Sardiinias lõpuks MM-ralli võita. "Seda on mõistagi raske seletada, kuid kui oled nii kaua ühe asja nimel tööd teinud, millest oled pikalt unistanud... elanud üle halbu aegu, vahepeal ilma autota olnud ja siis ikka tagasi tulnud ja võitnud, on see tõesti hea tunne."

Tänak tunnistas, et sõidab alati sihiga võita tiitel ning pingutab seetõttu vahel isegi üle. "Olen sellist tüüpi sõitja, kes tahab vahel isegi liiga palju meistritiitli eest võidelda. Kui suudan ennast rahustada ning kui mina ja auto oleme konkurentsivõimelised, siis on meil kõik võimalused."

Lõpetuseks pandi Tänak kiirtule alla. Lemmikuks kiiruskatseks nimetas Tänak Soome legendaarset Ouninpohjat, lemmikautoks aga 2003. aasta Ford Focust, mida ta on korra ka proovida saanud.

Pasta või riis? Pasta.

Viin või džinn? Viin.

Kangelane? Markko Märtin!

Vaata kogu intervjuud siit: