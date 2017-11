VIDEO | Viimasel katsel teelt välja sõitnud Latvala vabandas kaarilugeja, tiimi ja fännide ees

Austraalia MM-ralli viimasel katsel teelt välja sõitnud soomlane Jari-Matti Latvala vabandas Facebookis oma tiimikaaslase ja Toyota meeskonna ees.

"Olime Austraalia rallil kokkuvõttes teisel kohal ja tegemas suurepärast võistlust, kuid punktikatse viimasel sektoril tegin vea," sõnas Latvala.

"Ma ei saa seda tagasi võtta, aga vabandan siiralt oma kaardilugeja Miikka Anttila ja Toyota tiimi ees. Nad tegid fantastilist tööd ja see oli minu viga. Mul on kahju. Ühtlasi tahan vabandada teie ees, kes te olete mulle alati toeks, juhtugu mis iganes. Ma tean, et paremad päevad on alles ees ja me tuleme järgmisel hooajal tugevamana tagasi."

Latvala avarii pani katse tükiks ajaks seisma ning soomlase katkestamine tõstis Tänaku teisele kohale. Hooaja kokkuvõttes oli Latvala Sebastien Ogieri, Thierry Neuville'i ja Ott Tänaku järel neljas.