Ott Tänak päästis läinud nädalal Monte Carlo rallil poodiumikoha tänu viimase katse teisele poolele, millest nüüd on üles riputatud ka pardakaamera salvestis.

Col de Turini mäest laskudes võitis Tänak pelgalt katse viimase osaga oma lähimalt konkurendilt Dani Sordolt tagasi 30 sekundit, seda seejuures mootoriga, millel töötas vaid kaks silindrit.

Kaks minutit enne viimase katse starti kuulsime, et tipust alla tulles hakkab lund sadama. See andis lootust, sest olime kahele slick’ile lisaks alla pannud kaks talverehvi. Ülesmäge autol võimsust polnud, seega tuli alla tulles üritada. Eks ta olnud vastu tahtmist ohtlik pingutus, aga ära tegime. Ärevaid hetki oli, kasvõi see finišikurv,” rääkis Tänak Eesti Päevalehele.

„Olime tipus Sordost kokkuvõttes üle minuti maas, all võitsime teda 40 sekundiga,” pani Järveoja hullumeelse sõidu numbritesse. Viie kilomeetriga tehti tagasi ligi kaks minutit.