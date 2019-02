VIDEO | Vaata Tänaku konkurendi eksimust, mis eestlase liidrikohta kindlustas!

Sunineni õnneks olid pealtvaatajad tal kohe abiks ning kuigi ka neil oli tükk tegemist, et noore soomlase auto tagasi teele saada, suudeti lõpuks masin lume seest välja lükata.

Seega läks Suninenil pisut paremini kui eile Sébastien Ogier'l ja Jari-Matti Latvalal - kuigi ta kukkus teiselt kohalt kaheksandaks, oli ajakaotus pisut vähem kui poolteist minutit.

💔 The heartbreaking moment that @TeemuSuninenRac and @SalminenMarko fell from the fight at the front. The young Finn is bitterly disappointed, but the snowbanks have caught out so many drivers this weekend and he has been amazing! Let's keep up the pace this afternoon! 👊 #WRC pic.twitter.com/iasndIl50l