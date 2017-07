VIDEO | Vaata Soome MM-ralli vaatemängulisemaid väljasõite läbi aegade!

Autoralli MM-i üks kiiremaid etappe Jyväskylä ralli on kohe-kohe ukse ees ning rallisõprade õigele lainele viimiseks on WRC ametlik Facebooki kanal jaganud videokokkuvõtet Soome ralli vaatemängulistemast avariidest.

Väljasõitude-rohkel Soome rallil on läbi aegade aset leidnud vaid üks surmajuhtum. See oli 1974. aastal, kui ralli kandis veel nime "1000 järve ralli" ning hukkus Vesa Niemineni (Morris Mini 850) kaardilugeja Seppo Jämsä. WRC video lõpus on graafiliselt näidatud, kui turvalised tänapäeva ralliautod on ning miks enamus Jyväskylä avariidest siiski õnnelikult lõppevad.