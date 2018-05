VIDEO | Vaata saatuslikku kurvi, mis viis Tänaku varajase katkestamiseni!

Ott Tänaku jaoks lõppes Portugali ralli juba teisel katsel, kui ta neljandal-viiendal kiiruskatsel mootori lõhkus.

Videokordustest on näha kahte kivi, mida Tänak sisekurvis tabas. Olles aru saanud, et midagi on katki, pööras ta auto esimesel võimalusel kõrvalteele ja kiikas kapoti alla.

"Meil oli mootoriprobleem ja pidime katkestama. Autoga polnud võimalik edasi sõita," rääkis Tänak hooldusalasse jõudes.

"Tee on kivisid täis. Mitte ainult üks, vaid väga palju. Väga kummaline õnnetus. Olen väga vihane. Kahjuks ei saa me ka homme enam sõita, sest mootor on katki."

Pealtvaatajate filmitud video: