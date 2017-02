VIDEO: Vaata Ott Tänaku Rootsi ralli eelset testisõitu!

kaader videost

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalal Rootsi ralliga. Hiljuti kahekordseks isaks saanud Ott Tänak näitas avaetapil Monte Carlos, et uus Ford Fiesta WRC on igati konkurentsivõimeline ning kui eestlane juba asfaltil nii kõrges mängus oli, võib arvata, et ta endale mugavamates oludes samuti vähemaga ei lepi.