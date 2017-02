Rootsi ralli suurim tõmbenumber on kuulus Colin's Cresti trampliin, mis on ühe auto kõige rohkem lennutanud 45 meetri kaugusele.

Tänaku enda rekord sel hüppel on 32 meetrit. Tänavu ta sellele paraku lähedale ei jõudnud, kuid kõige tähtsam on, et auto terveks jäi. Meie mees kihutab kenasti kolmandal positsioonil ning on tõsiselt ohustamas Jari-Matti Latvala teist kohta. Sõu on sellises olukorras teisejärguline.





Pikima hüppe tegi sel aastal Mads Östberg, kes lennutas oma Fordi 42 meetrile: