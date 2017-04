VIDEO: Vaata, kuidas Kris Meeke Argentina ralli avapäeval auto üle katuse keeras!

Argentina ralli esimene täispikk võistluspäev on saatuslikuks saanud juba mitmele WRC klassi piloodile, sealhulgas mõlemale Citroenile.

Nii Kris Meeke kui ka Craig Breen ebaõnnestusid neljandal katsel, mis oli päeva pikim (23,85 km). Kui Breen lõhkus käigukasti, siis Meeke keeras masina üle katuse. Kusjuures süüdistada pole midagi muud kui halba õnne, sest tegu oli konarusega teel, mis briti masina õhku viskas.

"See tuli täiesti üllatuslikult. Kühm tee peal viskas mu auto õhku. Raske on sõita, aga vaatame, kas me saame selle hooldusalasse tagasi viidud," ütles ta.

Paraku kumbki Citroenidest enam viiendale katsele ei startinud.