VIDEO | Vaata avariid, mis maksis eile hommikul Ott Tänakule Argentinas paarkümmend sekundit!

Ott Tänak ja Martin Järveoja alustasid Argentina ralli reedest päeva õnnetult, kui päeva esimesel katsel tehti väike avarii, mistõttu kaotati paarkümmend sekundit.

Hoolimata sellest suudeti ennast ülejäänud katsetega kiirelt suurde mängu tagasi sõita ning päeva lõpuks ülejäänute ees 22-sekundiline edu sisse sõita.

"Meil ei olnud seda kohta märkmetes, ei tea, kas seal oli jälle mõni kivi või midagi sellist," rääkis kaardilugeja Järveoja õnnetuse põhjustanud väikesest kurvist.

"Arvasime alguses, et meiega on kõik, sest see viskas auto täiesti risti tee peale ja Ott ütles, et midagi läks katki. Õnneks tuli välja, et oli lihtsalt kõver ja saime jätkata."

Tänased katsed saavad Eesti aja järgi alguse kell 14.23.