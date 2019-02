Kummalisel kombel sattus katse ajal tee peale teraslatt, millest üle sõites see auto põhjast läbi tungis ning Grönholmi kaardilugejale Timo Rautiainenile läbi istme tagumikku sutsas.

Grönholm sõitis küll katse lõpuni ning sai ka rallit jätkata, kuid ajakaotus oli märkimisväärne.

"Pidime seisma jääma, sest mingi kivi või midagi sellist tungis läbi Timo istme. Otse Timole tagumikku!" põrutas emotsionaalne Grönholm finišis, lisades sellele juurde värvika käežesti.

Rautiainen on hiljem tunnistanud, et füsioterapeudid diagnoosisid tal koguni luumurru ning järgmisel rallil pidi ta istumise all pehmendamiseks kasutama vahtkummist rõngast.