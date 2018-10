VIDEO | Tuntud ralliajakirjanik paljastas, miks Lappi Toyotast lahkus

"Toyota sai suurepärase meeskonna. Ott Tänak on nende esinumber ning lisaks Latvala ja Meeke. Milline meeskond!" sõnas Clark, lisades samas, et see kolmik ei pruugi väga edukalt koos toimida: "Ainus küsimus on, kuidas nad hakkavad koos töötama. Arvata on, et Latvalast ja Meeke`ist vaid üks saab pärast järgmist hooaega jätkata."

Lappi lahkumise kohta ütles Clark: "Miks ta lahkus? Tegelikult me ei tea, kuid jutud on liikvel, et Tommi (Mäkinen) ja Esapekka ei saanud omavahel läbi. Sellest oleks väga kahju."

Ralliajakirjanik pakkus, et 27-aastane Lappi võib väga vabalt olla tulevane maailmameister ja Toyota jaoks on tema lahkumine kindlasti halb uudis.

"Toyotal ei ole enam nii head tulevikuperspektiivi," leiab Clark. Tema arvates oleks Tänak, Lappi ja Toyotaga tihedalt seostatud Kalle Rovanperä moodustanud võiduka kolmiku pikkadeks aastateks.

Lappi ise ütles Citroëniga sõlmitud lepingu kohta: "Mõistagi olen õnnelik, et liitun sellise meeskonnaga ja saan hakata Sébastieni (Ogier) tiimikaaslaseks. See on väga hea võimalus oma arengu jätkamiseks. Pärast aastaid Jari-Matti Latvalalt ja tänavu Ott Tänakult saadud õpetusi teen kõik endast sõltuva, et saada veel paremaks ja ammutada inspiratsiooni Sebilt! Ma arvan, et Citröeni autol ja meeskonnal on suur potentsiaal."