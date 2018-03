VIDEO | Thierry Neuville'i Korsika test, mis lõppes ehmatava avariiga

Kõik osalised pääsesid avariist tervelt ning ka tiimi suurimaks mureks oli auto jõest kätte saamine. Teised Hyundai tiimi liikmed Andreas Mikkelsen ja Dani Sordo läbisid Korsika testi nädala esimeses pooles ning jõudsid tagasi terve autoga.

Vaata videost, kuidas kulges Neuville'i test enne avariid. Korsikal kihutatakse 5.-8. aprillini.

Thierry Neuville and co-driver escape injury after crashing off a bridge and into a river #WRC https://t.co/LqayFdrsbx pic.twitter.com/Mooru9l214— Motorsport Week (@MotorsportWeek) March 28, 2018