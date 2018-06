VIDEO | Tänaku tiimi kuulub ka üks eestlanna. Vaata, mis tööd ta seal teeb!

Toyota rallimeeskond avaldas oma Facebooki kontol video, kus oma tööd tutvustab lähemalt tiimi külaliste koordinaator, eestlanna Kätlyn Graudin.

"Ma olen esimene, kes hooldusalale saabub ja peaaegu viimane, kes sealt lahkub. Valmistan ette hommikusöögi, lõuna ja õhtusöögi, vahel ka õhtusnäkid, kui hoolduspaus hilja peale jääb. Meie tiimis on 80 inimest. Kui nad kõik korraga tulevad, on meil väga palju teha. Peame tagama, et nad kõik süüa saaksid," räägib Graudin.

"Igal lõunal on meil 150 külalist. Juhime seda põhimõtteliselt nagu restorani. On uskumatu tunne näha, kui nad rõõmsate ja naerul nägudega lahkuvad."

Eestlanna sõnul on tema teadmised rallimaailmast pärast Toyotasse tööle asumist kõvasti kasvanud. "Teadsin üht-teist rallist, aga siia tööle tulek muutis mu elu täielikult. Toyota tiim on kõige lahedam koht, kus ma kunagi töötanud olen," lisas Graudin.

