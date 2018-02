VIDEO TÄNAKU SÕIDUST | Perfektne algus! Ott Tänak avas Rootsi ralli katsevõiduga

Tänak sõitis paaris Thierry Neuville´iga ja oli belglasest sekundi jagu kiirem. Kohe stardist sai paremini minema ning puhta sõiduga kasvatas edumaad veelgi. Viiekordne maailmameister Sebastien Ogier tegi publikukatsel näpuka ja läheb homsele päevale vastu 9. kohalt. Aga vahed on mõistagi olematud. Ogier jääb Tänakule alla 2,5 sekundiga.

SS1 tulemused: 1. Tänak 1.32,7 ; 2. Latvala 1.33,0 ; 3. Östberg 1.33,3 ; 4.-5. Mikkelsen ja Meeke 1.33,6 ; 6. Neuville 1.33,7.

6,8-kilomeetrisel testikatse trassil näitas nelja läbimise peale parimat aega Thierry Neuville (Hyundai), kes edestas Mads Östbergi (Citroen) vaid 0,3 sekundiga. Tänak (Toyota) sai kirja neljanda aja, kaotades belglasele 1,4 sekundit.

Testikatse tulemused: 1. Neuville 4.17,3, 2. Östberg 4.17,6, 3. Ogier 4.18,1, 4. Meeke 4.18,3, 5. Tänak 4.18,7, 6. Mikkelsen 4.18,8, 7. Latvala 4.19,0, 8. Breen 4.19,1.

1,9-kilomeetrine publikukatse stardib kell 21.08.

Delfi kajastab ralli sündmusi otseblogis ning Delfi TV-s näeb nädalavahetuse jooksul mitmeid otseülekandeid. Kohapeal on Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juht Peep Pahv.

Otsepilti vahendame nii esimesest kiiruskatsest kui ka laupäeval kell 16 sõidetavast katsest.

Hea lugeja, kes sa oled kohapeal! Nagu ikka, ootame teie pilte ja muljeid raja äärest aadressil sport@delfi.ee!

AJAKAVA:

SS1 SSS Karlstad 1 (1.90 km) 21:08

1. päev (16. veebruar)



Service A - Torsby - 15 Min 07:10

SS2 Hof-Finnskog 1 (21.26 km) 08:04

SS3 Svullrya 1 (24.88 km) 10:15

SS4 Röjden 1 (19.13 km) 10:59

Service B - Torsby - 30 Min 12:28

SS5 Hof-Finnskog 2 (21.26 km) 14:37

SS6 Svullrya 2 (24.88 km) 15:48

SS7 Röjden 2 (19.13 km) 16:32

SS8 Torsby 1 (9.50 km) 17:38

Flexi Service C - Torsby - 45 Min 18:13

2. päev (17. veebruar)



Service D - Torsby - 15 Min 08:40

SS9 Torntorp 1 (20.00 km) 09:25

SS10 Hagfors 1 (23.56 km) 10:42

SS11 Vargåsen 1 (14.27 km) 11:38

Service E - Torsby - 30 Min 12:55

SS12 Torntorp 2 (20.00 km) 13:55

SS13 Hagfors 2 (23.56 km) 15:12

SS14 Vargåsen 2 (14.27 km) 16:08

SS15 SSS Karstad 2 (1.90 km) 18:45

SS16 Torsby Sprint (3.13 km) 20:24

Flexi Service F - Torsby - 45 Min 20:49

3. päev (18. veebruar)

Service G - Torsby - 15 Min 07:30

SS17 Likenäs 1 (21.19 km) 08:50

SS18 Likenãs 2 (21.19 km) 10:52

SS19 Torsby 2 [Power Stage] (9.50 km) 13:18

Rootsi ralli 1. päev

Mikkelsen jäi jagama 4. kohta, ajaga 1.33,6. Tänakule katsevõit ja liidrina magama. Juhhei!

Ogier tegi sõiduvea ja Mikkelsen võitis duelli.

Ja rajal Sebastien Ogier ning Andreas Mikkelsen.

Latvala aeg 1.33,0. Ehk Tänak on enne viimast paari kõige parema ajaga.

Latvala jääb peale, aga milline on aeg?

Rajal Mads Östberg ja Jari-Matti Latvala.

Neuville läheb kolmandaks - 1.33,7.

Täna sõidab võimsa liidertulemuse - 1.32,7!

Tänak tegi Neuville´iga kindlalt asjad klaariks! Uhke algus, uhke algus!!!!!!!

Neuville oli hommikuse testikatse kiireim, aga kuidas nüüd?

Ja nüüd Ott Tänaku kord, vastaseks Thierry Neuville.

Meeke sõidab uue liidertulemuse - 1.33,6.

Kris Meeke seljatas järgmises paaris Elfyn Evansi.

Ja Paddon on 0,1 sekundit nobedam.

Ja tulevad kiireimad ajad - Lappi 1.34,9.

Hyundai mees Hayden Paddon on napilt Lappist kiirem, kohe tulevad ka ajad.

Esimene Toyota tehasemeeskonna sõitja Esapekka Lappi on rajal.

Citroeni mees Craig Breen sõidab välja kiireima aja - 1.35,6. Nüüd hakkavad ässad tasapisi tulema.

Aeg 1.49,5 ja lähevad hetkel absoluutarvestuses eelviimasele 11. kohale.

Ken Torn ja Kuldar Sikk tegid oma etteaste publikukatsel ära. Kohe peaks tulema ka ajad.

Tänaku kommentaarid testikatse järel: Üldiselt sujus. Proovisime mõnda asja, mille osas me testidel täit selgust ei saanud. Rütm oli hea, olud suurepärased. Endiselt tuleb täpsemalt aimu saada ilmaoludest, mis ralli ajal ees ootavad. Siis saame lõplikult paika ka auto seadistuse.

Loeb jagab Tänaku aadressil kiidusõnu: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/uheksakordne-maailmameister-kiidab-tanakut-ta-on-uha-muljetavaldavam?id=81128287

Rõõm on näha, et meie üleskutsele on juba reageeritud ehk esimene Eesti rallifännide pilt Rootsist on teie ees! Edu teile ja tehke ikka lärmi!

Tänak on langenud viiendaks.

Ogier on tõusnud kolmandaks ja Tänaku neljandaks lükanud.

Tänakule tundub jäävat kolmas aeg. https://twitter.com/RallySweden/status/964073839956254720

Neljanda läbimise järel Tänak kolmas.

Östberg ja Breen on käinud ka neljandat korda rajal. Östberg parandas aega 4.17,6-le, kaotades Neuville'ile vaid 0,3 sekundiga. Breen endiselt üheksas. Tänak on kolmas teise läbimise ajaga 4.18,7.

Tänaku teise läbimise aeg oli 4.18,7, mis viis ta teiseks! Top 5: 1. Neuville 4.17,3, 2. Tänak 4.18,7, 3. Östberg 4.20,2, 4. Paddon 4.20,3, 5. Latvala 4.20,3. https://twitter.com/PPRallying/status/964064655537790977?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F11291%3Farticle_id%3D4409999

Hetkeseis testikatsel (foto: ewrc-results.com):

Tablool on juba Neuville'i kolmanda läbimise aeg 4.17,3 (seni parim), aga Tänaku teist tulemust endiselt mitte. Tänak hoiab 4.25,5-ga kümnendat kohta.

Tänaku teise läbimise aega veel ei kuvata. Juhib endiselt Östberg. Nagu näha, siis ajad on palju paremad kui esimesel läbimisel. https://twitter.com/Media_Racing/status/964054708812906496

2017. aasta Rootsi rallit veel mäletate? Latvala võitis 29,2 sekundiga Tänaku ja 59,5 sekundiga Ogieri ees. Foto: Reuters/Scanpix

Põnevaid fakte: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/10-fakti-mida-sa-toenaoliselt-wrc-autorallist-varem-ei-teadnud?id=81123793

Kas tõesti on Rootsis praegu nii pime? @rallysweden Shakedown is on! 🚗💨 — #RallySweden #YarisWRC #TOYOTA A post shared by Ott Tänak (@otttanak) on Feb 14, 2018 at 11:30pm PST

Osadel meestel on ka juba teine läbimine tehtud. Tänakul veel mitte:

Arrro: Nagu Tänak ka ise ütles, siis esimeste seas startida ei ole just kõige parem. Ju on sama nagu kruusal, et tagumistele on rööpad ette sõidetud ja tullakse järjest kiiremini ja paremates oludes?

12 meest on esimese läbimise teinud:

Tänak on sõitnud kiireima aja 4.25,5! Mikkelsen teine 4.25,7-ga, Ogier kolmas 4.25,9-ga. Testikatse paremusjärjestus muidugi midagi ei näita, aga ilus vaadata ikka!

Rootsi rallilt algab ka Ken Torni ja Kuldar Siku (OT Racing Ford Fiesta R2T) teekond MM-sarjas. Osalevad nad JWRC ja WRC3 arvestuses. Loe nende plaanidest pikemalt Eesti Päevalehest! http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/torn-laheb-voistlema-ja-otsib-uhtlasi-raha?id=80867301

