VIDEO | Tänaku rivaal Latvala käis eestlast lohutamas

Poola autoralli MM-etapil olid laupäeval esikoha pärast rivaalitsemas Thierry Neuville, Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala. 16. kiiruskatsel tehniliste probleemide tõttu katkestama pidanud Jari-Matti Latvala käis täna vastu puud sõitnud Tänakut lohutmas.

Latvala on isegi olnud ebaõnnesõdur mitmetel kordadel oma karjääri jooksul ning selline žest tõestab, et Tänakuga võivad olla rivaalid autoroolis, kuid sõpradeks jäädakse ikka. Ralliraadiost oli ka kuulda seda, et liidrikoha hõivanud Neuville tundis eestlasele kaasa.

Latvala saatis Tänakule ka Twitteri kaudu sõnumi: