VIDEO: Tänaku kaardilugejal Martin Järveojal tuleb Korsika rallil võidelda omalaadse probleemiga

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tunnistas enne selle nädala lõpus algavat Korsika MM-rallit, et asfaldirallidel on teda alatihti vaevanud merehaigus.

Enne Tänakut viimati Karl Kruudale kaarti lugenud Järveoja on Korsika rallil karjääris esimest korda. "Muidugi saab see olema suur katsumus, eriti mulle," tõdes Järveoja. "Asfaldirallidel on mul vahel probleeme merehaigusega. Märkmete koostamise ajal võib mul raskeks minna, aga eks näis - võistlusolukorras pole probleemi."