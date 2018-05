VIDEO | Tänaku abimees tunnistas, et oli tegelikult võiduka Argentina ralli ajal raskustes

Ott Tänakut ilmaküsimustes abistav Hannes Tõnisson rääkis Toyota rallimeeskonna Youtube'i kanalil veidike oma tööst. Tõnissoni sõnul oli viimati kavas olnud Argentina ralli tema jaoks üsna keeruline. Vaatamata sellele suutis Tänak teenida seal enda karjääri kolmanda rallivõidu.

“Argentina on MM-sarjas keerukuselt teine ralli. Siin ei ole üldse andmeid. Siin on ainult üks radar, mis ei tööta väga hästi. Mõõtmiseks on väga vähe kohti,“ rääkis Tõnisson võistluse ajal üles võetud kaadrites.

Tõnissoni sõnul on ka temal mitmeid abimehi, kes aitavad tal Tänaku jaoks vajalikku infot koguda. Tema abimehed teevad näiteks taevast pilte, kuna Tõnisson ise peab arvuti taga olema. “Minu silmad on justkui mitmes kohas,“ tõdes ta.

Kõige rohkem peab ilmamees jälgima lõpuks aga sademete võimalikkust. “Kõige tähtsam on, kas sajab või ei saja. Sajab lund või mitte? Sellest sõltub rehvide valik,“ rääkis ta.