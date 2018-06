VIDEO | Tänak WRC-le antud intervjuus: mullu kihutasime Sardiinia rallil tihti viimase piiri peal

Mullu Sardiinia ralli võitnud Ott Tänak andis tänavuse Itaalia etapi eel WRC koduleheküljele intervjuu, kus meenutas eelmise aasta triumfi.

"See võit ei tulnud sugugi kergelt. Olime avapäeval liidritest maas, poodiumikohalt väljas, vist alles neljandad või viiendad. Vahe polnud küll liiga suur, aga me ei olnud võidu peale sõitmas," rääkis Tänak videointervjuus.

Eestlane meenutas, et teise võistluspäeva ehk laupäeva õhtuks tõusti tihti piiri peal kihutades liidrikohale. "Teisel päeval saime õige sõidutunde ja võitsime liidritelt aega tagasi. Sõitsime kohati päris piiri peal ja õhtuks leidisme ennast turvaliselt 20 sekundi suuruse eduga esikohalt. See oli mõnus tunne."

Tänak lisas, et pühapäeval sõitsid nad kohe esimesel kiiruskatsel ühe pöörde otseks ja libisesid põõsasse, kuid õnneks midagi tõsist ei juhtunud. "Pühapäev oli keeruline, sest avastasime, et meil on auto põhjas auk ning sealt tuli kõvasti tolmu sisse. Sardiinias on ju niigi väga tolmune ning nüüd pidime sõitma terve päeva masinaga, mis oli ka seest tolmu täis."