VIDEO | Tänak võttis lõppeva aasta kokku: kogu meeskonna edukas töö on väljendunud tulemustes

"Pean tõdema, et olenemata lõpptulemusest olen väga uhke selle üle, mida hooajal saavutasime," sõnas Tänak. "Kogu tiim on teinud suurepärast tööd."

"Kogu see kiirus, mis meil on olnud ja see pidev edukas ühine arendustöö kogu hooaja jooksul on väljendunud ka tulemustes," jätkas saarlane. "Usun, et on lihtne aru saada, kui palju on kõik insenerid ja tiimi liikmed meie edusse panustanud."

"Sooviksin tänada ka fänne! Igal rallil, kus käisime, nägime palju lippe ja suurt toetust. Nõustun, et mõnikord ma ei näita oma emotsioone välja, kuid teie käest saadud energia on tulemuste saavutamiseks väga oluline."

"Olen kindel, et meil on teile järgmisel aastal pakkuda palju rohkem, kui tänavu saavutasime. Olen kindel, et järgmine hooaeg tuleb veelgi põnevam. Soovin teile kõigile kauneid jõule! Nautige aega sõprade ja pere keskis ja loodan teid kõiki näha juba uuel aastal," sõnas Tänak kokkuvõtteks.