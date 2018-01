VIDEO | Tänak Toyota masinast: õppida on veel palju, aga see tundub päris hea

Ott Tänak ütles Toyota rallimeeskonna hooajaeelses videotervituses, et uus masin on küll hoopis teistsugune kui M-Spordi Ford, kuid Yaris on kahtlemata kiire auto.

"Elevust on palju, sest uue meeskonnaga liitumine on minu jaoks täiesti uus asi. Aga uus perekond on teinud sissesulandumise lihtsaks," sõnas Tänak. "Senine testimine on läinud sujuvalt. Oleme lühikese ajaga palju õppinud. Sellisesse meeskonda on meeldiv tulla ning minu eesmärk on mõistagi alati MM-tiitli võitmine. Kuna meeskonna eesmärk on sama kõrge, sobime hästi kokku."

"Masina käitumine on küll hoopis teistsugune, kuid olen näinud väga palju positiivset. Loomulikult on veel üsna palju õppida. Pean auto käitumisega harjuma, aga sellel on kahtlemata väga tugevaid külgi," lisas Tänak optimistlikult.

Soomlane Jari-Matti Latvala lisas omalt poolt, et neil on väga hea meeskond, sest nii tema, Tänak kui Esapekka Lappi suutsid mullu MM-rallisid võita. "Kiiruselt peaksime olema väga tugevad," hindas Latvala.