VIDEO | Tänak testikatse järel: niimoodi on hea rallile vastu minna

Toyota rallimeeskonna piloot Ott Tänak sai Argentina ralli testikatsel kirja viienda aja. Eestlase sõnul võis ta testikatsega rahul olla.

“Loomulikult tulin siia tagasi hea tujuga. Tunne on sama nagu rallieelsel testil. Tunne on hea,“ tunnistas Tänak testikatse järel. “Olen autoga ja selle tasakaaluga väga rahul. Teeme tööd, et kõik töötaks ideaalselt.“

“Tingimused olid karmid ning see oligi raske testikatse. Siiski on mul hea meel, et kõik töötab nii nagu peab. Niimoodi on hea rallile vastu minna,“ lisas Tänak.

Testikatsel näitas parimat minekut Tänaku tiimikaaslane Jari-Matti Latvala.

Ralli esimene kiiruskatse algab kell 01.08. Kiiruskatsest näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.