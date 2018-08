VIDEO | Tänak ja Järveoja pakkusid enne võistluspäeva algust rallipargis tsirkusenumbri!

Varajastel hommikutundidel tegid mehed rallipargis trikke kahel rattal. Järveoja roolis ja Tänak... pakiraamil.

Tänane võistluspäev stardib Eesti aja järgi kell 11.11 ja seda 19,44 km pikkuse katsega. Eilse publikukatse Tänak ja Järveoja võitsid ehk Toyota tiimi mehed lähevad rajale liidritena.

Cirque du Soleil: WRC edition

That’s how we usually go and get our car from the overnight Parc Ferme. 😅

❗️NB! This show was done by professional and trained artists. Do not try this at home, safety first! ✌️#RallyGermany #WRC #GoOtt #TanakFanArmy pic.twitter.com/mTWXhUjMEs— Ott Tänak (@OttTanak) August 17, 2018