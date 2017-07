VIDEO | Tänak esitleb: Soome rallist tuleb kuninglik lennushow

Nagu arvata võib, tuleb järgmisel nädalal sõidetavast Soome MM-rallist kuninglik lennushow.

Uued autod on kiired ja Jyväskylä teed trampliine täis nii, et kohati on rattad rohkem õhus kui teepinnal.

Sellest, mis Soomes juhtuma hakkab, saab aimu videost, kuhu on mahutatud Ott Tänaku testisõitude õhulennud.