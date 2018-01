VIDEO | Soomlane kihutas Monte Carlo rallil vastu puud

Monte Carlo ralli eilne neljas katse sai saatuslikuks soomlasele Teemu Suninenile, kes kihutas oma Ford Fiesta R5-ga teelt välja vastu puud.

Eelmisel aastal kahel rallil M-Spordi tiimi WRC autot juhtida saanud Teemu Suninen läks uue hooaja esimesele etapile püüdma punkte WRC2 arvestuses, kuid hoiab seal hetkel kuuendat ehk viimast kohta, kaotades liidrile Jan Kopeckyle (Škoda Fabia R5) rohkem kui 14 minutiga.

Kas soomlane täna superrally süsteemis rajale tuleb, pole teada. Eile teatas ta Twitteri vahendusel fännidele, et tema ja kaardilugejaga on kõik korras, aga auto sai nii palju kannatada, et sellega edasi sõita polnud võimalik.

Vaata videot!