VIDEO | Soome rallimees tegi kodusel võidukihutamisel ränga avarii

Enne avariid hoidis Lähdeniemi Soome rallil üldarvestuses 38. kohta. Ralli korraldajate sõnul pääsesid Lähdeniemi ning tema kaardilugeja avariist suuremate vigastusteta. Sama märkis ka sportlase Facebooki lehekülg.

Big off on SS12 for Ford Fiesta R2 driver Arttu Lähdeniemi of Finland - Crew OK https://t.co/NwMdDp7Nf6