Õnneks ei juhtunud midagi väga hullu - tegu oli katse lõpuosaga ning kuigi rehv läks katki, tuli kohe peale ka hoolduspaus.

"Oli tõeliselt s*tt mühk ning see viskas meid teelt välja. Õnneks on vaid rehv katki, aga viimased neli kilomeetrit ei olnud sellega tore sõita," rääkis Tänak WRC All Live'ile.