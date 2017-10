VIDEO | Sebastien Ogier pani Neymari surmahirmu tundma

Kuulsad spordistaarid osalevad tihtilugu erinevates reklaamikampaaniates ning nendega seoses tuleb hiljem avalikkuse ette erinevaid huvitavaid seiku. Sel nädalavahetusel meenutas neljakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier oma ühist Red Bulli reklaami jalgpalliässa Neymariga.

Ogier ja Neymar istusid 2014. aasta lõpus Barcelona lähedal mägiteedel koos prantslase juhitud Volkswageni WRC-autosse ning brasiillasel tuli täita kaardilugeja kohustusi. Kui avaldatud videost võib näha, et Neymaril ei tulnud antud töö just kõige paremini välja, siis Ogier meenutas nüüd, et kaamerate kinni panemisega kadus Neymar koheselt võtteplatsilt. Brasiillane olevat olnud kogetust lihtsalt niivõrd ehmunud.

“Vaatasin aeg-ajalt talle otsa ning nägin hirmu ja ehk ka väikese naudingu segu,“ rääkis Ogier nüüd väljaandele JDD. “Kui minu kõrval istub mõni VIP-külaline, siis ma ei sõida kunagi maksimumiga. See ei ole minu stiil.“

Kui võtted said tehtud, siis pakkus Ogier Neymarile, et ta võib brasiillasele veel sõitu teha, kuid hirmunud jalgpallur loobus sellest võimalusest kiiresti. “Ma ei saanudki kokkuvõttes teada, kas talle üldse mootorisport meeldib,“ tõdes Ogier.