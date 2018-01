VIDEO | Sebastien Ogier annab uue autoga kuuma, M-Sport lubab värskeid uudiseid

2018. aastal autoralli MM-sarjas osalevad tiimid testivad usinasti jaanuari teises pooles toimuvaks Monte Carlo ralliks. Testikilomeetreid kogub teiste seas ka viiekordne maailmameister Sebastien Ogier.

Sel aastal Fordi tehaselt rohkem tehnilist tuge saav M-Spordi tiim testib uueks hooajaks usinalt, kuid nende tiimi kohal on endiselt veel küsimusi. Sel nädalal teatati, et prantslasest vanameister Bryan Bouffier sõidab M-Spordi kolmanda autoga Monte Carlo ja Korsika rallil.

Kui Ogier ja Elfyn Evans teevad kaasa täishooaja, siis kolmanda auto kohal on veel küsimärke. Kui Bouffier osaleb kahel rallil, siis meedias on kirjutatud, et 23-aastane soomlane Teemu Sunien osaleb kaheksal rallil.

Seniste teadete kohaselt saab M-Spordi kolmanda auto koha pealt täpsemaid uudiseid juba sel nädalal, kui 11.-14. jaanuarini toimub 2018. aasta rallihooaja esitlus.

Monte Carlo ralli toimub 25.-28. jaanuarini.