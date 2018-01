VIDEO | Sebastien Loebi unistus Dakari ralli võidust kustus

Loeb jäi Peruus sõidetud etapil seisma juba viiendal kilomeetril ning kuigi pooletunnise pausi järel suudeti sõitu jätkata, on esimese 50 km lõpuks neil kaotust liidritele juba kaks tundi ja 45 minutit.

Sébastien Loeb has dropped 2h45' in the first 50km of stage 5

// @SebastienLoeb llega al km 50 con un retraso de 2h45'

More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/rskx1RUrko