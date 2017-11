VIDEO | Sebastien Loeb nimetas intervjuus kahte väga kiiret sõitjat, neist üks oli Tänak

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb andis WRC-le intervjuu, kus mainis muu hulgas, et praegu on üks väga kiiretest rallisõitjatest eestlane Ott Tänak.

"MM-sarjas on mõned väga kiired sõitjad - nagu näiteks Tänak ja Neuville. Väga põnev on näha uusi sõitjaid, kes liituvad ja on väga kiired," rääkis Loeb.

Hiljutise Citroën C3 WRC masina testimise kohta sõnas Loeb, et see oli väga põnev, sest tänapäeva autot näevad kenamad välja, on märksa muljetavaldavamad ja võimsamad.

Uue hooaja WRC sarja naasmise kohta jättis Loeb endiselt küsimused õhku: "Üks-kaks rallit on täiesti võimalik, kuid hetkel ei oska midagi rohkem öelda. Ma pole midagi otsustanud."

23.-26. novembrini osaleb Loeb Rallye du Varil.