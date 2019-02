VIDEO | Rootsi rallil teise koha saanud Lappi dramaatilisest olukorrast: olin lihtsalt reisija

Viiendal kiiruskatsel sõitis Lappi viienda käigu parempoolses kurvis vastu lumevalli ning tema auto tegi tegi ümber telje 360-kraadise pöörde. Imekombel maandus soomlase auto aga ratastel ning sõit jätkus, kirjutab wrc.com.

„Ma ei saanud selles olukorras midagi teha. Sellises olukorras oled lihtsalt reisija. Tundsin, et kõik on läbi...“ rääkis Lappi.

„Sellises olukorras ei saa aru, mis on parasjagu toimumas. Tuleb lihtsalt oodata. Kui auto peatus, siis panin esimese käigu sisse ja hakkasin taas sõitma. Janne (kaardilugeja Janne Ferm) arvas, et midagi on katki, kuid kõik oli terve ja me lihtsalt jätkasime sõitmist.“

Samas tunnistas soomlane, et tema enesekindlust selline eksimus ei mõjutanud.

Lappi juhtum videos alates 0.35.