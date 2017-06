VIDEO | Raju äikesetorm jättis ära Poola ralli avatseremoonia

Poola ralli avatseremoonia tuli kõva äikesetormi tõttu ära jätta. Mitmed piloodid ja ralliga seotud inimesed on viimastel tundidel postitanud sotsiaalmeediasse pilte ja videosid võistluspaigas valitsevatest ekstreemsetest ilmastikuoludest.

Ralli põhiprogrammi torm vähemalt praegu veel ei mõjuta. Esimene kiiruskatse on kavas täna kell 20.08.

Lightning, thunder, wind and heavy rain in the @rajdpolski servicepark. Ceremonial start cancelled ⚡ ☁ ☔ #WRC pic.twitter.com/SjEmxQQ2zH

— Mads Østberg (@MadsOstberg) June 29, 2017





Due to thunderstorm and hail the Ceremonial Start - Mikołajki Main Square is CANCELLED, for the safety reason. 😬🌧#RallyPoland #RajdPolski pic.twitter.com/QuYCIJM4gF

— Rally Poland (@rajdpolski) June 29, 2017





Big storm over #Mikolajki, ceremonial start cancelled... SSS1 will be muddy, definitely! pic.twitter.com/XYEkcfRIJH

— Citroën Racing (@CitroenRacing) June 29, 2017