VIDEO | Põnev kihutamine! Ott Tänak testib Monte Carlo ralliks lumises Soomes

Ott Tänak Rootsi rallil. Foto: Hendrik Osula

Ott Tänakul ja Martin Järveojal on käed ja jalad tööd täis, et olla hooaja alguseks võimalikult heas hoos. Praeguseks on teste tehtud nii Monte Carlo kui ka Rootsi ralliks.