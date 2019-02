VIDEO | Pardakaamera paljastused! Kris Meeke kihutab lumetestil kui segane

Toyota meeskond teeb teste Soomes. Ott Tänaku tiimikaaslane Kris Meeke on sotsiaalmeedias avaldanud postituse, kus ta kiidab Yarist taevani ning ütleb, et on juba praegu Rootsi MM-ralliks valmis. Kolm sõna vaid: "Rootsi ralliks valmis" või "Mega Yaris WRC".

Pardakaamera video paljastab ehedalt, kuidas põhjaiirlane testidel lumistel teedel masinaga lustis.

Meeke on Monte Carlo ralli järel MM-sarja neljas mees, otse Tänaku järel.

Some nice onboard from today, the three words I would use to describe this are: Ready For Sweden or maybe even: Mega Yaris WRC! What do you think? #KM5 @TGR_WRC pic.twitter.com/6iS1GqJ0uj