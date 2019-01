VIDEO | Paljude lemmik WRC-sarjas kavatseb tulla Saaremaa rallile

Clark tutvustas oma viimases saates "Thoughts from the Kitchen Table" Saaremaa ralli korraldajate poolt talle saadetud kruusi ning sõnas, et talle saadeti veel ports nänni ning ühtlasi kutsuti teda ka kohapeale.

"Muide, see on Ott Tänaku koduralli. Ootan väga sinna minemist!" kinnitas armastatud reporter.

Sel aastal toimub Saaremaa ralli 11.-12. oktoobril.

Vaata Clarki juttu Saaremaa ralli kohta täpsemalt videost (alates 19:27)!