VIDEO: Paddoni saatuslik eksimus, mis aitas Tänaku Sardiinia rallil liidrikohale

Enne seda katset Tänaku ees 9,4-sekundilist edu omanud Paddon tegi vea ühes kurvis, kus tegi pöörde liiga vara ja sõitis vastu teeserva. Tema masin sai nii kõvasti kannatada, et süttis isegi põlema ja eilne võistluspäev tuli katkestada.

Paddon drops to fourth overall after ''a stupid mistake, I turned in too early and clipped a bank.''#WRC #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/92mI1jMSDl

— Rallysupport (@RallysupportNL) June 10, 2017