VIDEO | Ott Tänaku suurepärane hoog andis ainest hirmnaljakaks tulnukaparoodiaks

Ott Tänak on sel hooajal näidanud Toyota roolis suurepärast hoogu. Viimati võidutses ta Argentina rallil ning senise viie etapi jooksul on ta ainus, kes võitnud kiiruskatseid kõikidel rallidel. Kiiruskatsete võite on Tänakul üldse kirjas ülekaalukalt kõige rohkem.

Nii on juba mitmel pool hakatud avaldama arvamust, et just Ott Tänak võib olla meheks, kes lõpetab prantslaste pikaaegse valitsemisaja.

Prantslased on autoralli MM-sarja valitsenud alates 2004. aastast. Toona krooniti maailmameistriks Sebastien Loeb, kes võitis kokku üheksa tiitlit järjest. Seejärel on viis korda maailmameistriks kroonitud Sebastien Ogier.

Tänavune hooaeg on seni näidanud, et Jari-Matti Latvala ei ole Toyotas esinumber ning Thierry Neuville ei pruugi olla Ogier'i kõige ohtlikum konkurent. Ka Ogier ise peab selja taha kiikama, et Tänaku tegemistel silma peal hoida. Kõike seda antud paroodia just kajastabki.