VIDEO | Ott Tänaku konkurent teatas sotsiaalmeedias fännidele kurva sõnumi

"Seda ei ole kahtlemata lihtne öelda, aga WRC-d meie jaoks uuel hooajal ei tule - võimalusi lihtsalt pole," tõdes Paddon Facebooki kaudu tehtud videosõnumis.

"Tahaksime tänada ja vabandada kõigi fännide ja toetajate ees ning kõigi ees, kes selle imelise teekonna on aidanud reaalsuseks teha. Viimased kuud on olnud keerulised - tagatubades on mõistagi toimunud palju läbirääkimisi, meile on lubatud mitmeid asju, mis pole reaalsuseks saanud," vihjas Paddon, et Hyundai lubas talle esialgu korralikku hooaega, kuid Sébastien Loebi liitumine lõi kaardid sassi.

"Meile anti eile Sébastien Loebi otsusest teada ja seejärel pakuti meile vaid ühte rallit, mis kõigi paremates huvides ei ole meie jaoks variant. Tegime sel aastal kõik, mis meilt paluti, üritasime mängida meeskonnamängu ja suutsime Thierry Neuville'i järel kirja saada meie tiimist kõige rohkem punkte ralli kohta. Üritasime asju ajada ausal ja lojaalsel viisil ning usun, et võime selle üle uhked olla. Olen mõistagi pettunud, aga samas tean, et selline on rallisport. See ei ole kindlasti teekonna lõpp, vaid lihtsalt muhk teepinnal."

Lõppenud hooajal tegi Paddon Hyundai ridades kaasa 13 MM-rallist seitsmel ning käis muuhulgas ka Rally Estonial.