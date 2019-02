VIDEO | Ott Tänaku filmist ilmus uus treiler: tuleb inimlik lugu keeruka iseloomuga sportlasest Delfi Sport RUS 50

Täna avaldati 11. aprillil esilinastuva filmi „Ott Tänak – The Movie“ uus treiler, mis näitab, et film peaks kõnetama märksa laiemat publikut kui ainult rallifänne. See on inimlik lugu keerulise iseloomuga sportlasest, kelleteekond rallimaailma tippu on olnud kui sõit ameerika mägedel ning ebaedu põhjuseid tuli tal peamiselt otsida endast.