"Oleme tagasi tööl ning väga hea tunne on sõita sellistel lumistel teedel," sõnas Tänak oma Twitteri kontol tänase testipäeva kohta.

Autoralli MM-sarja teine etapp peetakse 14.-17. veebruarini Rootsis. MM-sarja üldarvestuses hoiab 29 punktiga esikohta Sebastien Loeb, kellele järgnevad Thierry Neuville (21), Ott Tänak (17) ja Kris Meeke (13).

Vaata videost, kuidas Tänak Soome lumistel teedel lustis!

