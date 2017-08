VIDEO | Ott Tänak unistab endiselt MM-tiitlitst

Ott Tänak. Foto: @World Media Agency

Autoralli MM-sarjas hoiab Ott Tänak enne Saksamaa etappi 119 punktiga 3. kohta. Liidripositsioonil on Hyundai piloot Thierry Neuville 160 silmaga ning täpselt sama arvu punkte on kokku saanud ka Sebastien Ogier. Tänak usub, et Neuville'i ja Ogier'i on võimalik üldarvestuses veel püüda.