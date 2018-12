VIDEO | Ott Tänak: Toyotas on sõitjad võrdses seisus, Monte Carlos algab kõik nullist

"Toyota tiimis on kõik sõitjad võrdsel positsioonil. Eelmine hooaeg oli eelmine hooaeg, nüüd algab kõik otsast peale. Monte Carlos stardime samal kohalt, null punkti tabelis. Peame leidma võimaluse tippu tõusta, tuleb keskenduda enda tegemistele," rääkis Tänak ja lisas: "Meil on väga kiired sõitjad, aga kui tugevad me kokkuvõttes oleme, eks paistab. Olen kindel, et kõik võitlevad ja suruvad pedaali väga kõvasti."

Intervjuus küsiti ka lõppenud hooaja ja ebaõnne seoste kohta. Tänak lükkas ebaõnne kahtlused tagasi. "Ma ei arva, et mul oli tohutult ebaõnne. Meil esines lihtsalt tehnilisi probleeme, mis tuleb korda saada. Küsimus ei olnud niivõrd ebaõnnes. Nüüd tuleb teha tööd selle nimel, et kõik detailid oleks järgmiseks hooajaks valmis ja töökindlad. Tuleb teha kõik, et riskid miinimumini viia," viitas Tänak olulisele nüansile.