VIDEO | Ott Tänak taltsutab Monte Carlo testidel Toyotat. Kas rehvid on töökindlad?

Autoralli maailmameistrivõistluste uus hooaeg on ukse ees. Ott Tänak koos kaardilugeja Martin Järveojaga alustavad Toyota roolis tiitlijahti juba järgmisel nädalal Monte Carlos.

Tänak istub teadupärast enda jaoks uues autos ja senised testid Toyotaga on kinnitanud, et selle masinaga saab kiiresti sõita. Sarnase sisuga kommentaare jagab Tänak ka juuresolevas videos, mille on kokku pannud rehvitootja Michelin.

Monte Carlo ralli esimesed kaks kiiruskatset läbitakse tuleval neljapäeval, 24. jaanuaril.