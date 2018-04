VIDEO | Ott Tänak tähistas stiilselt Argentina ralli võitmist

Ott Tänak võitis koos Martin Järveojaga oma karjääri kolmanda MM-ralli, kui esikohani jõuti Argentinas. Toyotaga kihutades teistele püüdmatuks osutunud eestlased näitasid enne poodimile sõitmist, et nad oskavad lisaks kiiresti sõitmisele muudki.

"Võrreldes eelmiste võitudega on see kindlasti väga eriline. Me ei teadnud, mida tiimivahetus endaga kaasa toob, aga on meeldiv näha, kui kiiresti me areneme," rääkis Tänak kohe pärast finišijoone ületamist.

"Auto on peaaegu selline, nagu ma tahan ning kogu meeskond on mu selja taga! Mul on tiimi üle väge hea meel. Nad on teinud suurepärast tööd ja pingutanud kõvasti, et siia punkti jõuda. Pange samamoodi edasi!"

